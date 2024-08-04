Боец ВС РФ раскрыл, почему не освободили Волчанск: «Убивают все резервы»

МОСКВА, 5 августа, ФедералПресс. Российская армия в состоянии освободить Волчанск, если командование привлечет на это направление дополнительные силы, пока этого не происходит, рассказал «ФедералПресс» военнослужащий ВС РФ Александр.
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