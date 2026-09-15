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Царьград

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Новые лимиты, охота на АИ-92 и АИ-95, и вновь очереди. Что происходит с топливом в Петербурге 15 сентября

Новые лимиты, охота на АИ-92 и АИ-95, и вновь очереди. Что происходит с топливом в Петербурге 15 сентября

С дизельным топливом ситуация стабильна. А бензин отпускается на ряде АЗС по лимитам.Ситуация с бензином в Санкт-Петербурге и по Ленинградской области продолжает быть напряжённой.

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