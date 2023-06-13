Турция вряд ли одобрит заявку Стокгольма на присоединение к Североатлантическому альянсу на предстоящих консультациях между военно-политическим блоком и шведской стороной.
Популярные статьи
- Американский журналист Карлсон назвал президента Украины Зеленского «потным и крысообразным» комиком, который стал олигархом
- Мирошник: решение конфисковать российский Ан-124 и передать его Украине переводит Канаду в статус страны-вора и беспредельщика
- Кадыров: руководителей Украины ждут худшие времена в их жизни, чеченские бойцы горят желанием воздать сполна киевскому режиму
Свежие комментарии