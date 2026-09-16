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Новости Тамбова

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Доходы лесной отрасли Тамбовской области превысили 800 миллионов рублей

Доходы лесной отрасли Тамбовской области превысили 800 миллионов рублей

В Тамбове состоялось торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню работников леса. Работники лесного хозяйства региона обеспечили безопасность леса в пожароопасный сезон, провели масштабные работы по его оздоровлению, внедрили инновационные методы выращивания посадочного материала с рекордной приживаемостью.

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