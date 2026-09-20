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«Ждал от них большего, немного разочаровали». Плющев назвал команду, которая удивила его на старте сезона КХЛ

«Ждал от них большего, немного разочаровали». Плющев назвал команду, которая удивила его на старте сезона КХЛ

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев рассказал, какая команда удивил его на старте сезона КХЛ.

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