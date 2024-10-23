Обломки взорвавшегося на орбите Земли европейского спутника могут «сбить» российские орбитальные аппаараты

Европейский спутник связи Intelsat 33e анезапно разрушился на орбите. Об этом заявили в Роскосмосе. По сведениям российских специалистов, на которых ссылается EADaily, происшествие носило «одномоментный и высокоэнергетический характер», что соответствует версии взрыва на борту.