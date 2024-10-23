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Обломки взорвавшегося на орбите Земли европейского спутника могут «сбить» российские орбитальные аппаараты

Обломки взорвавшегося на орбите Земли европейского спутника могут «сбить» российские орбитальные аппаараты

Европейский спутник связи Intelsat 33e анезапно разрушился на орбите. Об этом заявили в Роскосмосе. По сведениям российских специалистов, на которых ссылается EADaily, происшествие носило «одномоментный и высокоэнергетический характер», что соответствует версии взрыва на борту.

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