Обломки взорвавшегося на орбите Земли европейского спутника могут «сбить» российские орбитальные аппаараты

Европейский спутник связи Intelsat 33e анезапно разрушился на орбите. Об этом заявили в Роскосмосе. По сведениям российских специалистов, на которых ссылается EADaily, происшествие носило «одномоментный и высокоэнергетический характер», что соответствует версии взрыва на борту.
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