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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Шахтер» расстался с тренером Пушичем. Клуб не сыграет в ЛЧ впервые в XXI веке

Клуб не стал продлевать с 53-летним боснийцем контракт, рассчитанный до 31 мая. Пушич возглавлял «Шахтер» с октября 2023 года.

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