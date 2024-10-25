25 октября — всемирный день информирования о диагнозе Spina Bifida Сегодня день осведомленности о Spina Bifida — внутриутробном пороке развития позвоночника, из-за которого расщепляются позвонки и нервная трубка не полностью закрывается.
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