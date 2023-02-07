♀♂ Гостиная для друзей

36 638 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елизавета Белая
    Браво Марьяна!!!! Именно ТАК и не иначе! Только под ФЛАГОМ РОССИИ и с гимном РОССИИ!Марьяна Наумова о...
  • Вячеслав Зязев
    Не нужно летать выше птичьего полета и хвастать, что использовал на самокрутки Большую Советскую Энциклопедию, а прос...Поговорили в эфир...
  • Gennady Sokolovsky
    Молодец, Марьяна!Марьяна Наумова о...

"Сопротивляться шабашу порочности могут только сильные духом люди."

"Сопротивляться шабашу порочности могут только сильные духом люди."

"Молодежь ошибочно думает, что за границей учиться более престижно. Там наших студентов на самом деле ждут, но не для того, чтобы дать хорошее образование", - описал сложившуюся ситуацию помощник секретаря Совета безопасности РФ Наиль Мухитов.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх