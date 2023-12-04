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Что известно про Басту, который попал в аварию

Что известно про Басту, который попал в аварию

После концерта на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге рэпер в Maybach угодил в ДТП. фото: Legion MediaАвтомобиль с рэпером Бастой (Василий Вакуленко) попал в аварию на выезде с территории «Газпром Арены» в Санкт-Петербурге 2 декабря.

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