Что известно про Басту, который попал в аварию

После концерта на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге рэпер в Maybach угодил в ДТП. фото: Legion MediaАвтомобиль с рэпером Бастой (Василий Вакуленко) попал в аварию на выезде с территории «Газпром Арены» в Санкт-Петербурге 2 декабря.