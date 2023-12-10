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Названы «черные лебеди» кризиса мировой экономики

Названы «черные лебеди» кризиса мировой экономики

РИА Новости о мировой экономике: главный «черный лебедь» еще не прилетел Главные причины кризиса мировой экономики следует искать на рынках продовольствия, в вопросах миграции населения и особенности мировой логистики, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

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