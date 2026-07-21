Metro Москва
МоскваРоссияМирДеньгиНаука и ТехнологииСтиль жизниДомРазвлечения
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Metro Москва

4 подписчика

Истории Зобнина, Аршавина, Смолова: как звёзды футбола расставались со скандалом

Истории Зобнина, Аршавина, Смолова: как звёзды футбола расставались со скандалом

Роман Зобнин развёлся с Раминой после 14 лет брака. Metro вспоминает другие громкие расставания в мире российского футбола: Андрей Аршавин и Юлия Барановская, Фёдор Смолов и Виктория Лопырёва, Матвей Сафонов и Анастасия Казачек.

Вернуться к статье