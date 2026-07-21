Истории Зобнина, Аршавина, Смолова: как звёзды футбола расставались со скандалом

Роман Зобнин развёлся с Раминой после 14 лет брака. Metro вспоминает другие громкие расставания в мире российского футбола: Андрей Аршавин и Юлия Барановская, Фёдор Смолов и Виктория Лопырёва, Матвей Сафонов и Анастасия Казачек.
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