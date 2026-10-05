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Конкурс «Финансовый мир» для будущих педагогов стартует 5 октября

Конкурс «Финансовый мир» для будущих педагогов стартует 5 октября

5 октября стартует четвёртый ежегодный конкурс «Финансовый мир» для студентов педагогических направлений — его проводят банк ВТБ и Национальная система платёжных карт (НСПК).

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