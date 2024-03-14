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Рогов: Зеленский в страхе бунта начал чистку в рядах ВСУ

Рогов: Зеленский в страхе бунта начал чистку в рядах ВСУ

РИАМО - 15 мар. Украинский президент Владимир Зеленский начал чистку в рядах своей армии из-за страха бунта, заявил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.

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