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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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«Глядя на это, хочу Ghost of Tsushima 2 ещё сильнее»: Ubisoft показала 13 минут геймплея Assa...

«Глядя на это, хочу Ghost of Tsushima 2 ещё сильнее»: Ubisoft показала 13 минут геймплея Assa...

«Глядя на это, хочу Ghost of Tsushima 2 ещё сильнее»: Ubisoft показала 13 минут геймплея Assassin’s Creed Shadows и подтвердила релиз на iPadИздательство Ubisoft и разработчики из Ubisoft Quebec в рамках июньской презентации Ubisoft Forward устроили геймплейную демонстрацию своего ролевого экшена с открытым миром Assassin’s Creed Shadows.

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