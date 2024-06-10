«Глядя на это, хочу Ghost of Tsushima 2 ещё сильнее»: Ubisoft показала 13 минут геймплея Assa...

«Глядя на это, хочу Ghost of Tsushima 2 ещё сильнее»: Ubisoft показала 13 минут геймплея Assassin’s Creed Shadows и подтвердила релиз на iPadИздательство Ubisoft и разработчики из Ubisoft Quebec в рамках июньской презентации Ubisoft Forward устроили геймплейную демонстрацию своего ролевого экшена с открытым миром Assassin’s Creed Shadows.