Европейский бизнес может лишиться активов в России в ответ на «антироссийскую политику»

Фото: schmidt-export.ru 23 мая текущего года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, который наделяет российские власти полномочиями по изъятию активов западных компаний, ведущих деятельность на территории страны.
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