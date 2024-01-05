БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Свежие комментарии

  • николай николай
    Демократы виноваты"ЗАЩИЩАТЬ НЕ БУДЕ...
  • Бурят Бурятов
    Так я об этом же,,,,В Казахстане полн...
  • Малк
    Просто эти пресловутые "главы диаспор" привыкли, что они в регионах "пуп Земли", потому как башляют всем подряд. Как ..."ЗАЩИЩАТЬ НЕ БУДЕ...

Уперлись в потолок. США приготовили неприятный сюрприз для союзников ﻿

Уперлись в потолок. США приготовили неприятный сюрприз для союзников ﻿

sensei Вашингтон принуждает партнеров соблюдать ценовой потолок на российскую нефть: теперь они должны спрашивать разрешение на любую операцию с топливом, а также раскрывать конфиденциальную информацию об оплате логистических услуг.

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Комментарии
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Влад Владимиров
Как говорят:на их хитрую пиндовскую задницу у нас всегда найдется и кое что с огромнейшим крючком.))) После чего США станет страною неудачницей. А все их там фрустрации России-матушке уже будут нипочем.)))
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