Уперлись в потолок. США приготовили неприятный сюрприз для союзников ﻿

sensei Вашингтон принуждает партнеров соблюдать ценовой потолок на российскую нефть: теперь они должны спрашивать разрешение на любую операцию с топливом, а также раскрывать конфиденциальную информацию об оплате логистических услуг.
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