Мошенники используют новые схемы при оформлении кредитов и займов, поэтому важно проверять лицензию организации с реестром Банка России и устанавливать самозапрет на кредиты.
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