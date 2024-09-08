Россия отправила в Узбекистан четырнадцать оставшихся без присмотра родителей детей

В Узбекистан вернулись четырнадцать детей, оставшихся в России без присмотра родителей и законных представителей, а также нуждающихся в социальной защите, сообщает информационное агентство Министерства иностранных дел (МИД) Узбекистана Дуне.
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