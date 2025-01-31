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Закон, порядок, государство

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Военные инженеры группировки войск «Север» расчищают пути подвоза снабжения для бойцов, находящихся на линии боевого соприкосновения

Военные инженеры группировки войск «Север» расчищают пути подвоза снабжения для бойцов, находящихся на линии боевого соприкосновения

Инженеры оказывают помощь и гражданскому населению, если те находят взрывоопасные предметы вблизи частного сектора и инфраструктурных построек.

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