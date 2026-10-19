Полиция задержала 13 человек за хищение выплат у контрактников. Мошенники входили в доверие, оформляли доверенности и фиктивные браки, снимали деньги с карт.
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