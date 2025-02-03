Крипта переживает крупнейшее падение в истории

Названы главные причины обрушения Крупнейшее падение в истории переживает рынок криптовалюты. Если биткоин потерялт за сутки, к утру 3 февраля, чуть больше шести процентов, то другие виты крипты падают стремительно.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии