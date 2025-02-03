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Крипта переживает крупнейшее падение в истории

Крипта переживает крупнейшее падение в истории

Названы главные причины обрушения  Крупнейшее падение в истории переживает рынок криптовалюты. Если биткоин потерялт за сутки, к утру 3 февраля, чуть больше шести процентов, то другие виты крипты падают стремительно.

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