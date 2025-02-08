Ученые раскрыли, где в нашем теле накапливается микропластик Ирэн ОрлонскаяПо мнению Натальи Рязановой, руководителя лаборатории геоэкологии и устойчивого природопользования при МГИМО, эпидемиологи обязаны осуществлять анализ воды и морепродуктов на предмет наличия микропластиковых частиц.