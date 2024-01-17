Эксперт МФП Захаренкова: россияне могут получить больничные после увольнения

Россияне могут получить больничные, если они заболеют в течение 30 дней после увольнения. Об этом "Москве 24" рассказала заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской федерации профсоюзов Валентина Захаренкова.
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