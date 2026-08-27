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Царьград

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Лемана Про подсчитала, как сэкономить до 55 тыс. руб. в год

Лемана Про подсчитала, как сэкономить до 55 тыс. руб. в год

Эксперты "Лемана Про" исследовали, как русская семья из трех человек может сэкономить до 55 тысяч рублей в год на ЖКХ, заменив смесители и лампы, а также установив посудомоечную машину в типовой квартире.

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