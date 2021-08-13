Может ли быть психически здоровая мать жестока к своим детям ?

Позитив для оптимистовМожет ли быть психически здоровая мать жестока к своим детям ? Может ли быть психически здоровая мать жестока по отношению к собственному ребенку? Причина родом из детства молодой матери.Вернуться к статье2911НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександр КловоВ жизни всякое бывает Но...Natalyматеринская любовь является проявлением материнского инстинкта, как и любовь половая, имеет химическую основу, И у неё тоже есть свой биохимический "наркотик". Это "наркотик" нужен для блокирования инстинкта самосохранения у женщин. Под воздействием материнского наркотика, женщина готова пожертвовать собой своим телом, своим здоровьем, своей жизнью ради ребенка. Сама по себе репродукция, даже при самых благоприятных обстоятельствах, - это великая жертва в интересах другого существа, ребенка. Нужно быть подлинно безумным или одурманенным, чтобы согласиться на материнство. Ведь оно жестко детерминирует жизнь женщины. Срок может быть разный: только 9 месяцев беременности, до подросткового возраста, до полного совершеннолетия в 21 год, или на даже всю жизнь, это ничего не меняет в принципе. Женщина так или иначе буквально становится рабом обстоятельств. Она сначала становится домом для другого существа. Потом, после рождения она длительное время будет пищей. И так далее. Много лет она будет прислуживать другому существу. В сущности, будет его рабом.Поэтому неудивительно, что для многих женщин беременность - это жизненная катастрофа, жестокий перелом судьбы. И тем не менее, многие женщины даже в самых неблагоприятных обстоятельствах сохраняют свою беременность и рожают детей. Честь им и хвала за это. Я, думая об этом, всегда мысленно совершаю глубокий поклон всем женщинам-мамам. Даже тем, которые потом не смогли дать детям достаточно любви и уважения. И даже тем, которые сразу же после родов отдали ребенка в Дом малютки. Ведь 9 месяцев они отдавали свое тело в аренду другому существу, жертвовали своим временем, здоровьем и силами, рожали в муках и могли умереть при родах. Даже в таком минимальном варианте - материнство - это настоящий подвиг! И слава богу, что женщинам в этом процессе хоть немножко помогает мудрая природа. Она дарит им материнский наркотик. Правда, возможно не всем одинаково щедро.NatalyЯ предполагаю, что материнский "любовный наркотик" является разновидностью полового "любовного наркотика". В химическом смысле. Это пока что только предположение, которое пока что подтверждается только косвенно: материнский наркотик является общей частю программы репродукции и действует на мать примерно так же как и половой на женщину: 1. Он тоже создает состояние временного безумия и таким образом блокирует естественную женскую агрессию по отношению к младенцу. А ведь орущего сутками грудничка очень сложно вытерпеть. 2. С материнским наркотиком, как и с половым, тоже могут быть сбои: его то больше, то меньше. А у кого-то он вообще просто не синтезируется в принципе. И тогда уровень материнской агрессии будет гораздо выше. Увы, мама без поддержки материнского наркотика может не выдержать стресса и при особом стечении обстоятельств может обезуметь и даже убить своего младенца. Хорошо, что в таких случаях её сдерживают правовые, социальные и культурные ограничения. Жаль только, что медицина пока не может оказать ей эффективную медикаментозную помощь. Уверена, что в будущем это будет происходить. 3. "Материнский наркотик", как и половой, выделяется женским организмом не всю жизнь, а только какое-то определенное время. А потом его либо становится меньше, либо его синтез вообще прекращается. И, кстати, возможно, что феномен и комплекс Медеи связан именно с этим моментом. 4. Вероятно, запуск материнского любовного наркотика происходит ещё во время беременности. Не сразу, а где-то к моменту, когда женщине уже становится тяжело. О возникновении острого чувства любви к еще не родившемуся малышу рассказывает множество женщин. 5. Заканчивается синтез материнского наркотика у разных женщин в разные сроки, но похоже, что эти сроки близки к срокам синтеза любовного наркотика (продолжительность страсти): примерно 3-5 лет. Не исключено, что сроки зависят от длительности лактации и как-то связаны с ней 6. После 3-5 лет материнское чувство к ребенку уже держится на иной основе: личностной, социальной, культурной. Тоже самое происходит и с половой любовью.Александр ЯпринцевТупой и бездарный опросник, что значит психически здоровый или не здоровый. Это может определить врач- профи. А если признали психически не здоровым- лишите родительских прав. Автор опросника провокатор и бездарный писака.СергейВозьмите и напишите, а мы посмотрим на одарённого писаку.bianka БелаяЖестокой психически здоровая мать не бывает. Но дело в том, что физические наказания ( шлепки) и жестокость совсем не одно и то же.NatalyДетей может правильно воспитать только психологически зрелая (взрослая) личность, но проблема в том, что эта взрослость наступает в лучшем случае к 35-45 годам. Но 45 - это планка, когда многим женщинам уже сложно и даже в определенном смысле опасно рожать. А тем более начинать заводить не одного, а несколько детей. С другой стороны, биологически рожать женщине лучше и легче лет в 20-25. Ведь беременность, роды и уход за младенцем - это огромная нагрузка на женский организм. Итак, женщине, с одной стороны, лучше рожать позже, с другой - раньше. Что же делать в таком случае женщине? Да и вообще, какой ответ предлагает общество? А у общества универсального ответа пока нет. Каждая женщина решает эту проблему самостоятельно, на свой страх и риск. А общество предпочитает упорно не замечает этой проблемы. Как будто рождаемость, физическое и психическое здоровье новых поколений - частное дело родителей.Геннадий ЯкунинБешеными выкриками,рукоприкладством на детей-такая мать наказывает себя в будущем т.к. это же бумерангом на ней и отразитсяNatalyРебенок рождается очень беспомощным. И он погибнет, если кто-то не начнет заботиться о нем. Как правило, о ребенке заботятся родители и самые близкие родственники: мама, папа, бабушки, дедушки и прочие. Но это могут быть и другие люди. У ребенка возникает чувство связи с людьми, без которых он буквально не может жить. Это так называемая детская любовь. По моему мнению, детская любовь биологически обусловлена, запрограммирована природой. Она возникает у ребенка автоматически, помимо его воли. Природа не дала ребенку возможность и право выбирать, любить или не любить тех людей, без которых он не может жить. По крайней мере до тех пор, пока он не сможет жить полностью самостоятельно. Специфическими чертами детской любви является: 1) ожидание, что тот, кого любишь будет заботиться и обеспечивать безопасность; 2) чувство беспомощности и зависимости от от объекта любви; 3) чувство фатальной привязанности к объекту любви. Как и другие виды любви детская любовь, по моему предположению, обеспечивается биохимически, и есть какое-то вещество, которое условно можно назвать "наркотиком детской любви".При этом я предполагаю, что он очень похож, химически и под воздействию на "наркотик материнской любви". Который, кстати, тоже попадает в организм младенца с материнским молоком и стабилизирует его состояние до момента начала синтеза "наркотика детской любви". Т.е., как минимум на протяжении первых 2-3 недель после рождения, т.е. до возникновения т.н. комплекса оживления". Как и материнский, так и детский "наркотики" связаны с когнитивными процессами фиксации на объекте любви. Материнский "наркотик" сильнее всего выделяется при виде именно своего ребенка или мысли о нем. Но способен выделяться и на других детей, особенно явно беспомощных и остро нуждающихся в заботе. Детский "наркотик" действует похожим образом. Самая первая фиксация на объекте проявляется в т.н. "комплексе оживления". Правда, считается, что он сначала "запускается" при виде любого предмета или человека. Позже ребенок явно выделяет своих, особенно маму, среди других людей. Таким образом оба "наркотика" помогают маме выделить своего ребенка из группы других детей, а ребенку выделить маму (родителей) среди других людей. Это создает между ними особый вид любовной связи, с помощью которой безопасность ребенка резко повышается. В процессе "оживления" младенец явно переживает позитивные эмоции. Само собой, что этот процесс должен как-то обеспечиваться биохимически. Поэтому я предполагаю, что период действия "комплекса оживления" (с 3-х недель до 4-х месяцев) - это период становления в организме ребенка полноценного синтеза "наркотика детской любви", который должен полностью заменить "наркотик материнский любви" к моменту прекращения кормления грудью. Самая главная задача "наркотика детской любви - стабилизировать физиологическое и психологическое состояние ребенка, особенно в стрессовых ситуациях. Ребенок автоматически ожидает, что его защитят родители. Поэтому родительская агрессия, особенно в раннем возрасте, создает в душе ребенка мучительный внутренний конфликт: ему нужна помощь, которую он ждет от родителей, но именно родители сейчас стали агрессорами. Т.е. помощи ребенку в такой ситуации ждать вообще не откуда. И это очень тяжело и травматично. Ожидание защиты от родителей - это очень мощное и архаичное чувство, которое сохраняется всю жизнь и проявляется в самых неожиданных форматах. Есть свидетельства, что даже очень брутальные мужчины, погибая, могут кричать или шептать слово "мамочка"...Любовь ФилинаМоя мать, была, очень жестока- мстила мне, за моего отца, он оставил её , в 14 лет , викСергейМесть пересилила здравый смысл. Представляю как было Вам тяжело.Любовь ФилинаБлагодарю, Сергей за понимание, приглашаю: Проза Ру автор Любовь Филина, Стихи Ру автор Любовь Филина, всех благNatalyКомплекс Медеи — безотчетное патологическое стремление матери убить собственных детей, чтобы отомстить мужу. Медея — персонаж древнегреческой мифологии, царевна из страны Эета, волшебница, легендарная основательница медицины и возлюбленная аргонавта Ясона. Медея помогла Ясону завладеть золотым руном и убила собственного брата. Когда же Ясон задумал жениться на другой, Медея погубила соперницу, убила двух своих детей от Ясона и скрылась. Жутко становится, когда представляешь, как Медея убивала своих детей.Рассматривая жизнь Медеи с психологической точки зренияважно отметить, что она убила не только сыновей. Дело в том, что почти все, кого она убила, были именно мужского пола. Это малолетний брат Медеи. Это дядя Ясона, узурпатор Пелей. Это дядя Медеи Перс. Единственной женщиной среди жертв Медеи была её соперница, дочь коринфского царя Главка. Следовательно, Медея убила не только своих сыновей, но и несколько других мужчин, преимущественно своих родственников. Трагически ужасный образ Медеи уникален. Но ее имя теперь используется для обозначения женщин, которые убили своих детей, для того, чтобы отомстить мужу, лишить его любимых наследников, сделать ему больно. И этим ужасным способом компенсировать свою боль и унижение от измены мужа. Конечно, большинство женщин не способны совершить тоже самое, что сделала Медея. Их естественная любовь к детям, их материнский инстинкт будет сильнее, чем желание отомстить. Но чувство унижения и боль у них остаются. И в определенном состоянии некоторые мамы могут испытывать неожиданный всплеск агрессии. Это агрессия будет настолько сильной, насколько сильна еще ненависть к своему бывшему мужу, отцу ребёнка. Если ненависть, как говорится, зашкаливает, то и сама мама, и окружающие могут почувствовать энергию убийства. Энергию Медеи. Увы, но даже на детской площадке, где "кучкуются" мамы и дети, можно услышать такие слова мамы по отношению к ребенку: "Убила бы тебя". Конечно, эта конкретная мама этого не сделает, поэтому все склонны расценивать это выражение как метафору. И напрасно. Потому что мы не узнаем, как воспринял её конкретный ребёнок. А когда ребенок подрастает и превращается в конфликтного подростка, очень многие мамы в сердцах с ненавистью неоднократно бросают прямо в лицо: "Ты такой же, как твой отец!" Или не менее разрушительное: "Ты отцовское отродье!" И в этом крике часто столько энергии Медеи, что сын или дочь чувствуют ее отчетливо и запоминают на всю свою жизнь. Так, что "Медей", способных убыть своих детей от ненавистного мужа мало. И слава Богу. Но "Медей", способных выплеснуть на своего ребенка энергию убийства, увы, достаточно много... И поэтому хочется сказать, уважаемые мамы, ваш ребенок не виноват в том, что он похож на своего отца. Он не виноват в том, что вы выбрали себе его отца в качестве мужа. И не виноват, что ваши отношения с мужем сложились так, как сложились.Любовь ФилинаНаконец, Вы , открыли, правду , которую , я не могла понятьАМАлиса МайскаяЛюди в подавляющем большинстве не умеют выражать свои чувства экологично, (что соответственно проявляется в любой жизненной роли - хоть мать, хоть жена, сестра и т.д.). Управлять собственным гневом и агрессией нужно учиться, а кто этому учит? Учат подавлять "отрицательные чувства", вот они и выплескиваются на тех, кто "безопасен", (самый безопасный - это ребенок). К сожалению, это обычно не осознанные действия. К психическим расстройствам и патологиям это, далеко не всегда имеет отношение.Natalyля многих людей, среди которых не случайно преобладают образованные женщины, - тема о тестостероне или точнее, о андрогенах, среди которых наиболее известен именно тестостерон, в связи с темой агрессивного поведения - это что-то вроде "красной тряпки". Андроге́ны - общее собирательное название группы стероидных мужских половых гормонов, производимых половыми железами (семенниками у мужчин и яичниками у женщин) и корой надпочечников и обладающих свойством в определённых концентрациях вызывать андрогенез, вирилизацию организма — развитие мужских вторичных и третичных половых признаков у обоих полов. Думаю, что всех, кто так реагирует, совершенно справедливо достало суждение, которое используют для оправдания агрессивного поведения мужчин, как маркера исключительно мужского пола. Но дело в том, что это просто глупость! Ни тестостерон, ни агрессия не принадлежат исключительно мужчинам. Они общие. Женщины тоже агрессивны! И у них тоже есть в организме тестостерон! И, кстати, женские половые гормоны есть в организме мужчины. Они общие. Да и вообще, между мужчинами и женщинами нет гормональной и поведенческой пропасти! Есть только небольшие отличия. Так, например, женщины, как правило, больше используют эмоциональную агрессию, для физической часто просто не хватает сил. Но вреда от эмоциональной агрессии не меньше, а возможно, даже и больше. Не стоит забывать также, что бинарная гендерная система - региональный анахронизм. Небинарные гендеры во многих странах уже признаются официально. Граница между мужчинами и женщинами весьма размыта. И доводы по типу, я женщина, но могу делать то-то и то-то, упирается в вопрос, а точно ли ты женщина? Или все-таки, в какой-степени мужчина? Ведь наличие определенного типа гениталий не решает окончательно вопрос о половой принадлежности. Это особенно явственно видно при решении проблемы определения пола в спорте. Конечно, сама идея этого определения держится на бинарном анахронизме, но вот практика показывает, как сложно бывает точно определить, к какому полу принадлежит победитель женских соревнований, к мужскому или, все таки, к женскому... И у многих "женщин" после проверки забирают медали. Да, тема опредления пола в спорте показывает, что тестостерон важен для побед, но только потому, что современный спорт однобокий: в нем непомерно большую роль играет физическая сила. Поэтому в нем мужчины априори сильнее. Но в видах спорта, где важнее ловкость, ситуативная сообразительность, хитрость, эмоциональная агрессия и прочие условно "феминные" душевные качества, женщины уверенно могут состязаться с мужчинами. И побеждать их. Отдельно стоит вопрос о стигматизации агрессии как поведенческой реакции. Начну с абсурда: агрессия агрессивно осуждается. Вообще с агрессией все абсурдно: она повсеместно используется и так же повсеместно осуждается. С сексуальным естественным влечением, было, право, как-то меньше путаницы. Если уж осуждали, то старались меньше заниматься. Агрессия - важнейшая биологическая, социальная и психологическая функция, корнями уходящая в 2 основных инстинкта, пищевой и самосохранения. Агрессия - ключевой элемент нашего выживания. Агрессия нужна будет человеку всегда. Можно и нужно бороться за мир во всем мире, но культурно облагороженная агрессия нужна в любом соревновании. В экономике, в спорте. Даже в шахматах. Пора реабилитировать агрессию так же, как относительно недавно реабилитировали секс. Конечно, и то, и другое должно быть культурно облагорожено и использоваться для общего блага.АМАлиса МайскаяНатали, спасибо за внимание к моему краткому комментарию. Не знаю откуда Вы копируете такие длинные тексты, но, простите великодушно, читать учебник в комментариях...Владимир ЕфимкинБезбожие!Борис Шумилов"когда ребенок нежеланный, мать еще слишком молода или появление ребенка рушит перспективы женщины в работе или личной жизни." - Ученые вначале задались вопросом у кого больше отрицательных детских воспоминаний, у девочек или у мальчиков. Оказалось что у девочек уже в 8 лет воспоминания в основном уже наполнены отрицательным опытом взаимоотношений с матерью. Дальше психологи выяснили, что девочка уже к 8-ми годам вступает в скрытую половую конкуренцию за отца (самца). За ранние созревание мозга приходится расплачиваться дальнейшим тормозом, мозг выходит на плато своего развития и фактически не прогрессирует. У мальчиков мозг созревает более медленно потом может активно прогрессировать, но стареет намного быстрее женского. Это обуславливается не только гормонально но и генетически.)))NatalyВ поезде досталось место с таджиком. Не таким, как в анекдотах и комедиях, а вполне обрусевшим, даже с двумя высшими образованиями. Разговорились. Таджик спросил о детях. У меня – один. У таджика – четверо. Таджик посмотрел на меня с некоторой жалостью и выдал: представляю, как огорчен этим твой муж! В России оду отмечен десятилетний минимум рождаемости. Не помогают ни выплаты, ни стимуляции, ни общественный прессинг православных активистов. Страны, которые живут хуже нас,- размножаются, а мы – нет. Почему? Надо этим вопросом бьются сотни специалистов на всех уровнях власти. Чего они только не делали с женщинами: и стимулировали, и пытались запретить аборты, и разъясняли, и уговаривали. А женщины все равно рожают маловато. Все программы, стимулирующие рождаемость, на данный момент пытаются нагрузить женщину, как этого осла. Именно женщина – их единый адресат и цель. Чиновники так заигрались в стимуляцию женщин, что забыли, что у каждого человека есть еще один родитель. И этот родитель – сюрприз-сюрприз – мужчина. Эта простая как пять копеек мысль даже не укладывается в нашей ментальности. У наших мужчин «не тикают часики» Наши мужчины не «хотят от тебя сына» Нашим мужчинам не надо «создавать семью» Все, что знают мужчины о своем репродуктивном предназначении, укладывается в нехитрую формулу «наше дело не рожать». Чего же вы хотите, если одна сторона из необходимых для размножения, от этого самого размножения отказывается? Вы и получаете ровно половину того, что можно было бы. Если не меньше. Женщина у нас итак нагружена и перегружена семьей, как тот несчастный осел. В ее обязанности входит найти себе мужа, родить от него детей и палкой заставить этих детей обеспечивать. А мужчина? Он лишь позволяет себя окрутить, обженить, размножиться от себя и сделать из себя кормовую базу для потомства, если получится. Да, да, вы не ослышались про кормовую базу. Грубо, но… В наше время как мужчина как родитель для государства практически не существует. Де-юре, да, все ок. Де-факто – прав у отца хер да маленько. В любой конфликтной ситуации права будет мать, ну, на 98% точно. Вот какая получается ситуация: мужчины, с одной стороны, и не хотят семью и детей. Они совершенно не ставят семью в список своих целей и приоритетов. Они скорее представят себя в кресле руководителя, или играющими в танки, или обнимающими красоток. Но никак не отцами. Мальчики не воспитываются и не вырастают с мыслью о том, как хорошо быть отцом. Они интуитивно понимают, что им чего-то не хватает. Они ищут это в легком сексе, в погоне за деньгами, в конкуренции, в вине. Они погибают молодыми, так и не поняв, что один из жизненных смыслов, одна из опор была перед ними на расстоянии вытянутой руки. Они просто не знали о ней. С другой стороны те мальчики, в которых эта потребность заложена – они ведь не могут ее реализовать. Они попадают на территорию, на которой каждую секунду могут оказаться бесправны. Ребенок может не просто остаться с мамой. Ребенок может остаться с мамой на таких условиях, что отец никогда не увидит его. Ребенок может остаться с матерью на таких условиях, что будет знать об отце лишь самое плохое. Помимо перечисленных, есть еще третий вид мужчин. Которые, следуя упомянутой формуле, детей «делать» готовы, и в больших количествах. Но даже не в курсе того, что за детей надо нести ответственность! - Роди мне, роди! – выпрашивают они. А потом, поняв, что ребенок – не игрушка, испаряются в туман. Зачем вы разговариваете с женщиной, которая отправляется на аборт, об убийствах и стуке сердца эмбриона? Поговорите с папой! Отведите его в кабинет и строгим голосом спросите, готов ли он стать убийцей своего ребенка? Ему покажите все эти фильмы и пьесы! Его увещевайте, агитируйте, стимулируйте! - Ему покажите плакаты, где счастливый папаша гуляет с детьми. - - Его стимулируйте выплатами. Женился – премия. Родил – подарок. Молодец, папаша, государство тебя признает. Ты не кормовая база, не вторсырье, не «пошел нафиг сама воспитаю». Ты человек, который может и хочет увидеть смысл своей жизни в своем ребенке.Елена Александровнау автора есть диплом психиатра? любая мать, это прежде всего человек! со своими проблемами, настроениями, самочувствием и другими нюансами. идеальных людей не существует, а жестокость матери порой бывает полезна и необходима для ребёнка. просто во всём должна быть мера, даже в безграничной материнской любви!NatalyОдна дама жаловалась на мать. Мать была суровая и бесчувственная. Вся будто замороженная. И когда кормила, иногда насильно впихивала ребенку лишние куски в рот, иногда больно ударяя по зубам ложкой. Тогда это была обычная практика. Но сейчас это самое настоящее пищевое насилие, иначе и не скажешь. Дама узнала это из умных книг, и долгие годы выступает с номером «я и моя травма детства». Теперь она точно знает, от чего у нее лишний вес. Не от тортов, пирожных и конфет, а от неправильного воспитания.Детская травма – настоящее знамя нашего времени. Раньше не обращали внимания на чувства – сейчас постоянно концентрируются на них. И это, наверное, хорошо. С тех пор как психология ушла в массы, миллионы людей открыли чемоданчики с родительскими посланиями, и начали придирчиво оценивать их содержимое. И обнаружили много чего неприятного. У родителей, особенно матерей, практически не осталось шансов остаться белыми и пушистыми. Белый и пушистый человек не станет класть в метафорический чемоданчик послания типа «не чувствуй», «не расти» или «не высовывайся». Или, напротив, доставать гиперопекой, тревожностью, нелепыми запретами. Это же самое настоящее вредительство!очень много времени посвящая собственными чувствам, современные люди часто так и остаются детьми. Ведь согласитесь что противоборство 12-летнего ребенка с 28-летней мамой и противоборство 58-летнего мужчины с 74-летней мамой выглядит немного по-разному. Считаю ли я, что все эти детские обиды, родительские послания и психологические травмы – ерунда? Нет, я очень рада, что общество достигло такого уровня развития, когда на чувства можно и нужно обращать внимание. Я уверена, что можно и нужно перебирать чемоданчики родительских посланий и детских обид. Только делать это лучше аккуратно и бережно. Не с подростковой порывистостью и яростью. А со спокойствием и благодарностью. С пониманием контекста, в котором эти самые родители формировались. С пониманием того, что нельзя положить в чемоданчик то, чего у тебя нет. И тогда родительские фигуры перестанут быть нашими врагами, напихавшими в наши головы вредной ерунды, с которой теперь невозможно жить. А тихонько встанут за нашей спиной. И расправят нам крылья. И будут беречь наш покой...СергейЕсли у вас плохое настроение, или вы утром встали не с той ноги, это не повод отлупить ребёнка.Элина МорозоваЖестокость не обязательно связана с психическими отклонениями. Те люди, которых в детстве били родители, сами становятся такими же агрессорами по отношению. к своим детям. Для них это норма. Но обычно этим страдают мужчины.СергейНет, обычно этим страдают мамаши, они постоянно лупят детей почем зря, дома, на улице, даже в магазине бьют детей и не стесняются.Элина МорозоваНикогда таких не видела. Видела тех, кто орет на ребенка. Была у меня сотрудница, которая по телефону орала на детей: Я тебя ненавижу, я тебя убью... А я тогда подумала, что она еще огребет от детей в будущем, когда они будут взрослыми..ирина Северова северова (гуляева)слова материальны... бумеранг...Nataly«Лучше бы я тебя подушкой задушила!», «Надо было тебя вообще не рожать, а сделать аборт», «Я сдам тебя в детдом, если ты будешь плохо учиться, вести себя» и т.д., «Вообще-то, мы хотели мальчика/девочку (другой пол). Эти, и подобные фразы, сказанные матерями, пусть в сердцах, в гневе, навсегда исказят реальность ребенка. Даже если мать никогда не била своего ребенка, такие слова являются проявлением агрессии. Не здоровой, а разрушительной агрессии. Для ребенка мать будет расщеплена на хорошую и плохую. И эта плохая мать навсегда «вселится» во внутренний мир ребенка и будет его тиранить. В представлении ребенка в его мать вселяется злой колдун и меняет добрую маму на плохую. В средние века об этом бы сказали, как о колдовстве. Ее заколдовали! В нее вселился бес, которого нужно изгнать. И совершались (совершаются) обряды экзорцизма. Во взрослой жизни такой человек столкнется с проблемой низкой самооценки, самобичеванием, чувством вины и стыда. Это будет отражено в трудностях построения отношений, трудностях с самореализацией, самоидентификацией и в зависимостях (аддиктивном поведении).Согласно Ветхому Завету, Бог дал родителям особую духовную власть над детьми. В частности, они обладают властью благословлять и проклинать детей. В некоторых семьях является нормой говорить сгоряча детям при непослушании и совершении ими дурных, с точки зрения родителей, поступков: «Чтоб тебя черт побрал!», а то и: «Чтоб ты сдох!» Вот что говорит святой афонский старец Паисий Святогорец: «Знайте, что проклятие и негодование родителей действуют очень сильно. И даже если родители не проклинали своих детей, а просто пришли из-за них в возмущение, то у последних нет потом ни одного светлого дня: вся их жизнь — одно сплошное мучение… Но и те родители, которые словами “посылают” своих детей к диаволу, “посвящают” их ему. После этого диавол имеет права на таких детей, он говорит: “Ты посвятил их мне”». «К родительскому проклятию относятся все плохие слова: дурак, дебил, урод, неразумный, недоразвитый, невежда и др., - поясняет Паисий Святогорец. - Мы имеем право только молиться за них: “Помоги тебе Господи”, “Сохрани тебя Господи”, “Спаси тебя Господи” и просить Господа о вразумлении чад». Каковы могЛюбовь ФилинаПроза Ру автор Любовь Филина , "Откровение после затмения" Моя исповедь, незаконно рожденной ..Комментировать
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