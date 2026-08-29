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Мировое обозрение

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Сибига требует убрать Украину из зоны спутников «Рассвет» из-за угрозы ВСУ

Сибига требует убрать Украину из зоны спутников «Рассвет» из-за угрозы ВСУ

Украина официально потребовала вычеркнуть свою территорию из зон покрытия российской спутниковой системы «Рассвет».

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