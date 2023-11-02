Опасная нехватка средств ПРО усиливает уязвимость американских войск на Ближнем Востоке, в Восточной Азии и в Европе

Растущие возможности России усиливают давление на западные системы ПВО, пишет MWM. Москва производит больше ракет "земля-воздух", чем Вашингтон, а также увеличила выпуск ракет малой дальности для комплекса "Искандер", с которыми тяжело бороться даже ЗРК Patriot, отмечается в статье.