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Мировое обозрение

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Опасная нехватка средств ПРО усиливает уязвимость американских войск на Ближнем Востоке, в Восточной Азии и в Европе

Опасная нехватка средств ПРО усиливает уязвимость американских войск на Ближнем Востоке, в Восточной Азии и в Европе

Растущие возможности России усиливают давление на западные системы ПВО, пишет MWM. Москва производит больше ракет "земля-воздух", чем Вашингтон, а также увеличила выпуск ракет малой дальности для комплекса "Искандер", с которыми тяжело бороться даже ЗРК Patriot, отмечается в статье.

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