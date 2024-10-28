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Шедеврум 2.0. Песни про осень.

Шедеврум 2.0. Песни про осень.

В конце сентября Яндекс представил новую версию нейросети YandexART 2.0. Новая версия нейронки умеет более четко и точно рисовать объекты, более естественно, по сравнению с предыдущими версиями, располагать их в пространстве.

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