Шедеврум 2.0. Песни про осень.

В конце сентября Яндекс представил новую версию нейросети YandexART 2.0. Новая версия нейронки умеет более четко и точно рисовать объекты, более естественно, по сравнению с предыдущими версиями, располагать их в пространстве.
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