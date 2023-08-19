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Лукашенко: Киев спасли от Путина евреи и католики

Лукашенко: Киев спасли от Путина евреи и католики

Политнавигатор Российские войска могли взять Киев в первые дни СВО. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью украинской журналистке Диане Панченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комментарии
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VORON VoronS
Какая нахрен украина?!!!! Чтобы она через лет 10 опять поперла на Россию?!
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18 час.
Олег Самойлов
Ну, что бы Россия делала, если б не великий политический деятель современности? Давно б загнулась чай!
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17 час.
Владимир Швайбович
Интересно, какой восторг ты, ярый антисоветчик, испытываешь, видя, как уже несколько лет на Украине проводят декоммунизацию, валят памятники советской эпохи, меняют названия улиц и городов полученных в советское время.... наверное испытываешь чувство глубокого удовлетворения?... Ведь ты хотел бы, чтобы со всем советским это происходило и в России?... Так какого хрена корчишь из себя патриота России - ты обыкновенный ублюдок, маскирующийся под русского патриота, а на самом деле стремишься сделать то, что хотел сделать с Россией Гитлер.
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8 час.

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