Лукашенко: Киев спасли от Путина евреи и католики

Владимир Швайбович

Интересно, какой восторг ты, ярый антисоветчик, испытываешь, видя, как уже несколько лет на Украине проводят декоммунизацию, валят памятники советской эпохи, меняют названия улиц и городов полученных в советское время.... наверное испытываешь чувство глубокого удовлетворения?... Ведь ты хотел бы, чтобы со всем советским это происходило и в России?... Так какого хрена корчишь из себя патриота России - ты обыкновенный ублюдок, маскирующийся под русского патриота, а на самом деле стремишься сделать то, что хотел сделать с Россией Гитлер.