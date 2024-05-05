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245-й полк. Анатомия Первой чеченской войны

245-й полк. Анатомия Первой чеченской войны

Новое отличное видео от "Туземного совета трудящихся".245-й полк. Анатомия Первой чеченской войны.История боевых действия одного мотострелкового полка как отражение хода и характера Первой чеченской войны.

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