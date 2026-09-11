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Noche UFC 4: Силва – Дельгадо, Морено – Моралес, Салихов – Бахамондес

12 сентября 2026 года в Глендейле (США) пройдет UFC Fight Night 288: Noche UFC 4, главным событием которого станет бой в полулегком весе между Жеаном Силвой  (17-3) и Хосе Дельгадо (12-2).

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