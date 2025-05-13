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Две загадки Стамбула-2. Разгадка триллера 15 мая. Как Киев хочет выскочить из ловушки

Две загадки Стамбула-2. Разгадка триллера 15 мая. Как Киев хочет выскочить из ловушки

Многие гадают, согласовано ли предложение Путина насчёт Стамбула-2 с Трампом и имеется ли в его администрации единодушие насчёт того, как действовать в украинском вопросе, с учётом известной позиции России.

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