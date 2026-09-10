Фото предоставлено организаторами мероприятия Более 2 тыс. человек приняли участие в мероприятиях УРАМ Тура, который команда экстрим-парка «УРАМ» провела в 15 городах и населенных пунктах Татарстана.
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