Зеленский пожаловался на бесполезность американских танков Abrams

Президент Украины назвал главный минус западного танка.Глава Украины Владимир Зеленский дал интервью африканским СМИ, в котором отметил, что на данный момент американские танки Abrams не смогли сыграть никакой существенной роли в российско-украинском военном конфликте, так как были поставлены в ничтожном количестве.