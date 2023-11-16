Зеленский пожаловался на бесполезность американских танков Abrams

Президент Украины назвал главный минус западного танка.Глава Украины Владимир Зеленский дал интервью африканским СМИ, в котором отметил, что на данный момент американские танки Abrams не смогли сыграть никакой существенной роли в российско-украинском военном конфликте, так как были поставлены в ничтожном количестве.
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