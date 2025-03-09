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Нурмагомедов отреагировал на завоевание Анкалаевым пояса чемпиона UFC

Нурмагомедов отреагировал на завоевание Анкалаевым пояса чемпиона UFC

Бывший российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов в своем аккаунте в соцсети X отреагировал на завоевание соотечественником Магомедом Анкалаевым титула чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе.

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