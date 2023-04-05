4 апреля в Москве прошел первый матч четвертьфинала волейбольной лиги, в котором «Факел» из Нового Уренгоя встретился с хозяевами площадки Источник Читать полностью "Ямальский «Факел» проиграл московским волейболистам в четвертьфинале" на FiNE NEWS.