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Медицина 2.0

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Россиянам назвали максимальное количество суши на один прием пищи

Россиянам назвали максимальное количество суши на один прием пищи

Большие порции суши могут привести к перееданию, а регулярная замена ими другой еды — сделать рацион менее разнообразным, предупредил основатель сети доставки суши Kaifa Денис Селезнев.

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