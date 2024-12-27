В Сибири начали выпуск топлива для новейшего «реактора будущего»

Фото: АО «СХК» На одном из предприятий «Росатома» в городе Северск (Томская область), началась тестовая эксплуатация передового модуля по выполнению фабрикации, а также рефабрикации специального ядерного топлива, предназначенного для перспективного «реактора будущего», больше известного как БРЕСТ-ОД-300.
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