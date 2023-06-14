Telegraph: ЕС и Лондон спорят о судьбе 2,3 млрд фунтов от продажи "Челси"

Между Лондоном и Брюсселем сохраняются разногласия о дальнейшей судьбе 2,3 млрд фунтов стерлингов (около $2,8 млрд), полученных после продажи Романом Абрамовичем принадлежавшего ему английского футбольного клуба "Челси", сообщает газета Telegraph.