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Telegraph: ЕС и Лондон спорят о судьбе 2,3 млрд фунтов от продажи "Челси"

Telegraph: ЕС и Лондон спорят о судьбе 2,3 млрд фунтов от продажи "Челси"

Между Лондоном и Брюсселем сохраняются разногласия о дальнейшей судьбе 2,3 млрд фунтов стерлингов (около $2,8 млрд), полученных после продажи Романом Абрамовичем принадлежавшего ему английского футбольного клуба "Челси", сообщает газета Telegraph.

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