Киркоров вернулся в музыкальное шоу телеканала ТНТ

Надежда Белугина

Дедушка эстрады никак не успокоится. А стиль, как кажется, один ещё от Пугачёвой: то монеточки, то зайки с тазиком, теперь конфеточки. Пора дедушке оплакивать молодость в ресторанах: и возраст подходящий и тематика.