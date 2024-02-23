Певец Филипп Киркоров вернулся в эфир телеканала ТНТ.РИА Новости сообщили, что зрители увидят народного артиста России в музыкальном шоу «Конфетка».
Киркоров вернулся в музыкальное шоу телеканала ТНТ
Комментарии
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Наталья Иванова
ТНТ также как и НТВ скурвился.
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13 час.
Надежда Белугина
Дедушка эстрады никак не успокоится. А стиль, как кажется, один ещё от Пугачёвой: то монеточки, то зайки с тазиком, теперь конфеточки. Пора дедушке оплакивать молодость в ресторанах: и возраст подходящий и тематика.
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13 час.
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