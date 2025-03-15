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Что можно и нельзя делать в Евтропиев день, который по народному календарю отмечается 16 марта

Что можно и нельзя делать в Евтропиев день, который по народному календарю отмечается 16 марта

Что можно и нельзя делать в Евтропиев день, который по народному календарю отмечается 16 марта Даниил Архаров16 марта в народном календаре посвящен Евтропиевому дню — дню, который наполнен множеством народных примет и традиций.

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