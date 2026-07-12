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Тренер Макгрегора: «Удар ногой в прыжке мы отрабатывали несколько месяцев. Проблем не было»

Джон Кавана , тренер Конора Макгрегора , прокомментировал поражение ирландца в реванше с Максом Холлоуэем .

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