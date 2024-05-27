В России создали порошок из нового сплава для изготовления медицинских имплантов

Учёные Белгородского государственного университета разработали материал для костных трансплантатов.Совместимый с организмом человека порошок из нового биомедицинского сплава создали в России для производства костных трансплантатов.
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