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В России создали порошок из нового сплава для изготовления медицинских имплантов

В России создали порошок из нового сплава для изготовления медицинских имплантов

Учёные Белгородского государственного университета разработали материал для костных трансплантатов.Совместимый с организмом человека порошок из нового биомедицинского сплава создали в России для производства костных трансплантатов.

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