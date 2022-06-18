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Юрист объяснила, как выбрать детский лагерь, где ребенок избежит травли

Юрист объяснила, как выбрать детский лагерь, где ребенок избежит травли

Юрист программы "Травли NET" Анна Копылова в беседе с изданием Letidor.ru рассказала, чего стоит опасаться при выборе детского лагеря, чтобы ребенок не стал жертвой буллинга, и по каким признакам можно понять, что лагерь скорее всего хороший.

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