Юрист объяснила, как выбрать детский лагерь, где ребенок избежит травли

Юрист программы "Травли NET" Анна Копылова в беседе с изданием Letidor.ru рассказала, чего стоит опасаться при выборе детского лагеря, чтобы ребенок не стал жертвой буллинга, и по каким признакам можно понять, что лагерь скорее всего хороший.