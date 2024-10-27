В России предложили обеспечивать детей-сирот и детей из многодетных семей спортивной формой

Заместитель председателя комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов планирует представить законопроект, который предлагает обеспечить детей-сирот, а также детей из многодетных и малоимущих семей спортивной формой и инвентарем по одному виду спорта за счет бюджетных средств .
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