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В России предложили обеспечивать детей-сирот и детей из многодетных семей спортивной формой

В России предложили обеспечивать детей-сирот и детей из многодетных семей спортивной формой

Заместитель председателя комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов планирует представить законопроект, который предлагает обеспечить детей-сирот, а также детей из многодетных и малоимущих семей спортивной формой и инвентарем по одному виду спорта за счет бюджетных средств .

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