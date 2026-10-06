Юрист Хаминский: гостиницу, цех или магазин нельзя оформить как дачную постройку

Далеко не все постройки на дачном участке можно узаконить. Так как такие территории предназначены для отдыха, огородничества и собственных нужд, то возводить на них коммерческие объекты нельзя, предупредил в беседе с RT юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
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