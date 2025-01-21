Преодолели последнее препятствие на пути к браку: Брэдли Купер и Джиджи Хадид готовы соединить свои судьбы

Хадид и Купер сумели подружить своих дочек. Брэдли Купер и Джиджи Хадид не спешат жениться LEGION-MEDIAХотя Брэдли Купер и Джиджи Хадид встречаются уже больше года, они до сих пор не решились не только сыграть свадьбу, но даже обручиться.
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