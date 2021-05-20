Как перейти на кето-диету: что есть и что пить

Список разрешенных и запрещенных продуктов на кетогенной диете При каких болезнях помогает кето-диета и насколько сложно ей следовать? Вот основные правила для тех, кто решил перейти на кето, и списки продуктов - разрешенных и нежелательных.
Список разрешенных и запрещенных продуктов на кетогенной диете При каких болезнях помогает кето-диета и насколько сложно ей следовать? Вот основные правила для тех, кто решил перейти на кето, и списки продуктов - разрешенных и нежелательных.
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