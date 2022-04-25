Астрологический прогноз для всех знаков зодиака с 25 апреля по 1 мая 2022 года  

Неделька будет не из простых. Много забот, много дел, которые будут мешать и напрягать нас всю эту неделю Овен Эта неделя будет напряженной , будет пропадать энергия , вам захочется укрыться от проблем.
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